Israël begint nieuwe grondoperatie in Rafah

RAFAH (ANP/RTR) - Het Israëlische leger is een nieuwe grondoperatie begonnen in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Ook op andere plekken in de buurt zou Israël de militaire activiteit hebben uitgebreid.

Israëlische troepen trokken zich tijdens het staakt-het-vuren nog terug uit grote delen van Gaza, maar nu dat bestand voorbij is, trekt het Israëlische leger juist weer diep het Palestijnse gebied in. Israël is ook in het noorden en het midden van de Gazastrook actief.

Israël begon in de nacht van maandag op dinsdag weer met het grootschalig bombarderen van Gaza. Premier Benjamin Netanyahu claimde dit te doen omdat Hamas weigerde meer gijzelaars vrij te laten. Maar volgens Hamas was Israël niet bereid was om de tweede fase van het bestand te laten ingaan en heeft het daarom de oorlog hervat.