'Kinderen van gescheiden ouders maken minder knuffelhormoon aan'

Kinderen van gescheiden ouders maken minder oxytocine aan, blijkt uit een Amerikaanse studie . Mogelijk verklaart het waarom ze later zelf meer moeite hebben om zich te hechten aan een partner.

De onderzoekers lieten 128 deelnemers, van wie ruim 27 procent kind was van gescheiden ouders, vragenlijsten invullen over hun ouders, hun kindertijd, hun vertrouwen in relaties en hun huidige sociale functioneren. Daarna moesten ze een urinemonster inleveren om de concentratie oxytocine vast te stellen.

Minder oxytocine

“We kwamen erachter dat het oxytocine-niveau aanzienlijk lager is bij mensen van wie de ouders tijdens hun jeugd gingen scheiden in vergelijking met degenen die nog getrouwde ouders hebben,” zegt onderzoeksleider Maria Boccia. “Dit wijst erop dat echtscheidingen een nadelige invloed hebben op de oxytocine-spiegel. Mogelijk houdt dit weer verband met andere effecten die bij kinderen van gescheiden ouders zijn ontdekt.”

Knuffelhormoon