Spaanse hof weigert amnestie voor Catalaanse ex-leider Puigdemont

MADRID (ANP/AFP) - Het Spaanse hooggerechtshof zegt amnestie te weigeren voor de Catalaanse oud-leider Carles Puigdemont. Het parlement stemde eerder dit jaar in met amnestie voor Catalaanse separatisten.

De omstreden amnestiewet was het resultaat van onderhandelingen die premier Pedro Sánchez een nieuwe ambtstermijn bezorgden. Zijn minderheidsregering wordt gesteund door Catalaanse partijen, waaronder die van Puigdemont. Meer dan vierhonderd personen hopen dat hun straf kan worden kwijtgescholden. Zij moeten elk een verzoek indienen bij een rechtbank.

Puigdemont was de leider van Catalonië toen hij in 2017 zonder toestemming van de centrale regering een onafhankelijkheidsreferendum uitschreef en na de volksraadpleging de onafhankelijkheid uitriep. Betrokkenen werden vervolgd, ook Puigdemont. Hij werd uit zijn ambt gezet en vluchtte naar België, waar hij later Europarlementariër werd.