Meerderheid Kamer wil al in 2027 één landelijke doorstroomtoets

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 16:49
DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er in 2027 één landelijke doorstroomtoets komt voor basisschoolleerlingen. Dinsdagmiddag werd een motie van D66-Kamerlid Ilana Rooderkerk, die hierom vroeg, aangenomen. Tijdens een debat afgelopen donderdag zei demissionair staatssecretaris van Onderwijs Koen Becking (VVD) nog dat het niet mogelijk is om dit voor het schooljaar 2029-2030 voor elkaar te krijgen.
Momenteel kunnen basisscholen kiezen uit zes verschillende doorstroomtoetsen voor groep 8. In december vorig jaar nam de Tweede Kamer ook al een motie van Rooderkerk aan om dit terug te brengen naar één landelijke toets, omdat de verschillen tussen de huidige toetsen de kansenongelijkheid zouden vergroten.
Tijdens het debat vorige week zei Becking "bereid" te zijn om te bekijken of het proces kan worden versneld. Maar de bewindsman gaf ook aan dat hij niet weet hoe dit mogelijk is, omdat het "wetgevingstraject" niet sneller zou kunnen.
