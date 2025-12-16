Brussel ziet af van volledig verbod verbrandingsmotor auto 2035

BRUSSEL (ANP) - Er komt geen volledig verbod meer op nieuw geproduceerde auto's met een verbrandingsmotor in de EU per 2035. De Europese Commissie presenteert dinsdag een herziening, waarin nieuw geproduceerde auto's niet volledig emissieloos moeten zijn, maar 90 procent minder CO2 moeten uitstoten vergeleken met 2021. Daardoor blijft er ruimte voor autofabrikanten om hybride auto's op de Europese markt te brengen.

Het verbod werd eerder aangenomen, maar grote autoproducerende EU-lidstaten Frankrijk en Duitsland wilden het volledige verbod al langer van tafel. Zij vrezen dat hun auto-industrie niet kan concurreren met bijvoorbeeld China als ze enkel nog elektrische voertuigen mogen maken. Ook Nederland, Europarlementariërs en autofabrikanten drongen aan op het schrappen van het verbod.

De 10 procent CO2 die auto's nog mogen uitstoten, moet wel elders worden gecompenseerd. Dat kunnen autofabrikanten doen door auto's te produceren met groen staal uit de EU, wat wordt gemaakt zonder de uitstoot van CO2. Ook kan de uitstoot worden gecompenseerd door de auto's te laten rijden op zogeheten biofuels, brandstoffen die minder CO2 uitstoten dan olie en gas.

Bestelwagens

Auto's met een verbrandingsmotor gekocht voor 2035 mochten al blijven rijden op de Europese wegen, stond ook al in het eerdere verbod.

Ook komt er nog een extra versoepeling van klimaatregels voor bestelwagens. Eerder was afgesproken dat bestelwagens die in 2030 op de markt komen 50 procent minder CO2 moesten uitstoten. Dat is nu teruggebracht naar 40 procent, omdat het elektrisch maken van deze zwaardere voertuigen lastiger blijkt dan voorheen gedacht, stelt de Commissie.

Als de lidstaten en het Europees Parlement instemmen met de versoepeling, is dat weer een ambitieus EU-klimaatdoel dat wordt afgezwakt. Eerder werden ook al een ontbossingswet uitgesteld en het klimaatdoel om in 2040 90 procent minder CO2 uit te stoten versoepeld.