Maakt praten met een aantrekkelijke vrouw mannen dommer?

Misschien vraag je je als aantrekkelijke vrouw af waarom zoveel mannen raaskallen, of misschien denk je als man: waarom raaskal ik zo. Wees beiden getroost: het is de natuur. Op ingenieuze wijze is wetenschappelijk vastgesteld dat een man die een gesprekje voert met een aantrekkelijke vrouw die hij voor het eerst ziet, gaat raaskallen. Zijn verstandelijke vermogens nemen meetbaar af en dat duurt nog even nadat het gesprekje is beëindigd.

Helemaal zeker is nog niet wat de mannen in deze staat van verval brengt. Vermoedelijk is een zo groot deel van hun systeem in de weer indruk te maken dat het denken er een beetje bij inschiet.

Troost: als de betrokken man en de genoemde vrouw elkaar vaker spreken hervindt de man zijn verstand