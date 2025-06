Waterschap wil naar de rechter als aanpak rivierkreeft uitblijft

DELFT (ANP) - Het Hoogheemraadschap van Delfland dreigt met een rechtszaak als het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) over acht weken nog geen besluit heeft genomen over de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft. Volgens het Zuid-Hollandse waterschap verzuimt het ministerie al tien jaar om effectieve maatregelen te nemen, waardoor de populatie van deze uitheemse soort "explosief" is gegroeid. Rivierkreeften veroorzaken schade in en om het water.

Volgens Delfland is het ministerie verantwoordelijk voor de aanpak. "We vragen nu een formeel besluit. Als dat er niet komt, overwegen we een gang naar de rechter", zegt een woordvoerster. Het hoogheemraadschap heeft een ultimatum opgenomen in een recente brief aan LVVN.

De schade die de beestjes aanrichten aan onder meer waterkeringen, de bodem en de natuur kost miljoenen euro's. "Dit moet worden betaald door het Rijk en niet door de inwoners van het gebied van Delfland of van andere waterschappen."