Nieuw anticonceptiemiddel voor mannen werkt jarenlang, zonder hormonen

Wetenschappers hebben een nieuwe methode ontdekt die mannen tijdelijk onvruchtbaar kan maken. De methode werkt minstens twee jaar lang, zonder hormonen.

De uitvinding, die de naam 'Adam' heeft gekregen, werkt eigenlijk op een heel simpele manier. Een soort zachte gel wordt tijdens een korte ingreep ingebracht in de zaadleiders. Deze gel vormt een tijdelijke barrière die voorkomt dat zaadcellen zich mengen met het zaadvocht.

Bij twee proefpersonen die al twee jaar met de gel rondlopen, werden geen zaadcellen meer aangetroffen in hun zaadvocht. Ook blijken er tot nu toe geen nare bijwerkingen te zijn opgetreden. De ingreep zelf duurt maar tien minuutjes en gebeurt onder plaatselijke verdoving. Je bent dus gewoon bij bewustzijn.

Vruchtbaarheid keert terug

De gel lost na verloop van tijd vanzelf op in het lichaam. Dit betekent dat de vruchtbaarheid weer terugkeert, anders dan bij een sterilisatie. Het bedrijf achter deze uitvinding, Contraline, vergelijkt het met een spiraaltje voor mannen: na twee jaar kun je kiezen of je een nieuwe wilt of niet.

Natuurlijk zijn er nog wel wat vragen die beantwoord moeten worden. Wetenschappers willen bijvoorbeeld precies weten hoe lang het duurt voordat de vruchtbaarheid volledig terugkeert. Ook wordt er gewerkt aan een manier om de gel op verzoek weer te verwijderen, voor het geval je eerder weer vruchtbaar wilt zijn. Later dit jaar start een grotere proef in Australië, waarbij nog eens 30 tot 50 mannen het middel gaan testen.