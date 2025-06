Electroshocktherapie krijgt vaak een slecht imago, maar Zwitsers onderzoek toont aan dat de behandeling levens kan redden bij mensen met ernstige depressie.

Electroshocktherapie (ECT) roept vaak heftige beelden op: denk aan filmische scènes waarin het gebruikt werd als schrikmiddel. Maar die tijd ligt ver achter ons. Tegenwoordig is ECT een gecontroleerde medische behandeling, waarbij korte elektrische impulsen via elektroden op de schedel doelgericht activiteit in de hersenen opwekken.

De patiënt is onder narcose, krijgt spierverslappers toegediend en merkt van de procedure zelf niets. Juist door die precisie en medische begeleiding blijkt ECT in sommige gevallen opvallend effectief en veel veiliger dan men vaak denkt. Nu blijkt dat het vooral handig kan zijn bij de behandeling van ernstige depressie.

34 procent minder kans op zelfdoding

Zwitserse wetenschappers verzamelden gegevens van maar liefst 26 eerdere studies met in totaal ruim 43.000 patiënten. Mensen met ernstige depressie die ECT kregen, hadden 34 procent minder kans om te sterven door zelfdoding dan degenen die alleen standaardbehandelingen kregen.

In de groep die ECT kreeg, stierven 208 mensen door zelfdoding. In de controlegroep waren dat er 988, bijna vijf keer zoveel. Ook het totale sterftecijfer lag 30 procent lager bij de ECT-patiënten. Ook opvallend: nieuwere studies laten betere resultaten zien dan oudere onderzoeken. Moderne ECT lijkt dus nog effectiever te zijn dan het gemiddelde van 34 procent.

ECT wordt alleen gebruikt bij mensen met zeer ernstige depressie die niet reageren op medicijnen of andere therapieën. Ongeveer een op de drie mensen met depressie valt in deze categorie van 'behandelresistente' patiënten.