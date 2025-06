Doden en tientallen gewonden na Iraanse raketaanvallen op Israël

TEL AVIV (ANP) - Zeker drie mensen zijn omgekomen door nachtelijke Iraanse raketaanvallen op Israël, melden Israëlische media op basis van hulpverleners. Ook raakten minstens zeventig mensen gewond. De dodelijke slachtoffers vielen volgens The Times of Israel in de stad Risjon Letsion, 20 kilometer ten zuidoosten van Tel Aviv.

De krant Haaretz meldt dat Iran in de nacht 150 raketten heeft afgevuurd op Israël. Meerdere raketten kwamen neer in Tel Aviv. Een raakte een flatgebouw van 32 verdiepingen. In Ramat Gan, ten oosten van de stad, werden eveneens meerdere gebouwen verwoest.

De Iraanse aanvallen gaan zaterdagochtend door. Het Israëlische leger meldt dat het op meerdere plaatsen drones probeert neer te halen.