Schrikbarende afname: in de Verenigde Staten is meer dan een op vijf vlinders verdwenen

Vlinders verdwijnen in een zorgwekkend tempo uit de Verenigde Staten. Wetenschappers slaan alarm na een grootschalig onderzoek dat voor het eerst de volledige omvang van het probleem blootlegt: in slechts twintig jaar tijd is het aantal vlinders met ruim 22 procent afgenomen.

Een team van Amerikaanse wetenschappers telde meer dan 12,6 miljoen vlinders, verspreid over het Amerikaanse vasteland. De cijfers liegen niet: van de 342 onderzochte soorten vertoonden maar liefst 107 soorten een afname van meer dan de helft van hun populatie. Dertien keer zoveel soorten namen af als dat er toenamen.

Alleen in het noordwesten van de VS leek het beter te gaan, maar zelfs dat blijkt een illusie. De schijnbare toename van 10 procent daar wordt grotendeels veroorzaakt door één enkele soort die tijdelijk een opleving kende.

Vlinders zijn meer dan mooi

De gewone Amerikaan merkt dit ook op, vermelden de onderzoekers anekdotisch in een persbericht. Tuinliefhebbers zien steeds minder vlinders tussen hun bloemen fladderen. Wat ooit vanzelfsprekend was, een tuin vol kleurige vleugels, wordt steeds zeldzamer.

Maar vlinders zijn niet alleen een lust voor het oog. Ze spelen een cruciale rol in het bestuiven van planten. In Texas alleen al vertegenwoordigen ze een economische waarde van 120 miljoen dollar voor de katoenproductie. Daarnaast vormen ze een belangrijke voedselbron voor vogels, waarvan Noord-Amerika er de afgelopen vijftig jaar al bijna drie miljard is kwijtgeraakt.

Pesticiden zijn de grootste boosdoener

Wat zijn de boosdoeners achter deze drastische afname? Eerder onderzoek uit 2024 wijst naar overmatig gebruik van insecticiden als hoofdschuldige, meer nog dan habitatverlies en klimaatverandering. Boeren spuiten vaak preventief pesticiden, zonder dat dit bewezen voordelen oplevert voor de oogst.

Wetenschappers dringen aan op drastische actie. Zonder ingrijpen dreigt een toekomst waarin vlinders een zeldzaamheid worden in Amerikaanse tuinen en parken. Een land zonder vlinders is niet alleen esthetisch armer, maar ook ecologisch uit balans.

Bron: Science