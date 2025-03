Omwonenden brand Eindhoven terug, politie doet onderzoek

EINDHOVEN (ANP) - De bewoners van de appartementen in Eindhoven die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden ontruimd, konden al snel weer terug naar hun woning. Een woordvoerder van de politie laat zaterdagochtend weten dat de brand zich heeft beperkt tot het magazijn van de horecagelegenheid waar zij boven woonden. Het vuur was snel onder controle. De omwonenden hoefden daarom niet lang hun huis uit.

De brand woedde in een magazijn in de Kruisstraat in Eindhoven, waar spullen voor de bijbehorende horecagelegenheid lagen opgeslagen. Onder meer Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad melden dat de deur naar het magazijn bij aankomst van de brandweer gedeeltelijk openstond en dat mensen een verdachte zouden hebben zien wegrennen. De politiewoordvoerder zegt dat de politie die geluiden ook heeft gehoord en dat de meldingen worden onderzocht.

In het onderzoek naar de oorzaak van de brand neemt de politie de mogelijkheid van brandstichting mee. Dat is ook omdat de brandweer volgens de politiewoordvoerder nog niets heeft aangetroffen wat de brand duidelijk heeft veroorzaakt. "In de buurt hangen camera's, daar hopen we vandaag bij te komen", zegt ze. In de loop van de ochtend wordt mogelijk ook forensisch onderzoek gedaan.