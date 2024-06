Spectaculaire video van NASA: vlieg door de Pillars of Creation

De nieuwe James Webb-telescoop laat weer zien waartoe hij in staat is met spectaculaire beelden van de Pillars of Creation. Astronomen hebben foto's van James Webb en van de Hubble-telescoop nu gecombineerd tot een video waarin het lijkt alsof je tussen de pilaren door vliegt.

De Pillars of Creation zijn grote pilaren op zo'n 5700 lichtjaar van de aarde. Ze bestaan grotendeels uit koele moleculaire waterstof en gewoon stof. De vingerachtige uitsteeksels zijn groter dan ons zonnestelsel. De totale massa van de drie pilaren wordt geschat op zo'n 200 keer de massa van de zon. De grootste pijler is drie lichtjaar lang. De naam verwijst naar de vele sterren die er ontstaan.

De verbluffende nieuwe 3D-film neemt kijkers mee op een reis langs de pilaren.