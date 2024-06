Verstappen wint in Oostenrijk ook derde sprintrace van seizoen

SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen heeft in Oostenrijk ook de derde sprintrace van dit seizoen gewonnen. De van poleposition gestarte Nederlander werd in de vijfde ronde even ingehaald door de Brit Lando Norris van McLaren, maar heroverde zijn leidende positie meteen weer en reed overtuigend weg. Daardoor loopt de Nederlander 2 punten uit op de als derde geëindigde Norris in de WK-stand.

Norris' teamgenoot Oscar Piastri moest als nummer 2 bijna vijf seconden toegeven op Verstappen, die zo foutloos bleef in sprintraces dit seizoen. Eerder won de leider in de WK-stand al de korte racevarianten in China en Miami.