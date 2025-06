EU en Oekraïne sluiten nieuwe handelsovereenkomst over landbouw

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie en Oekraïne hebben een nieuwe, meerjarige handelsovereenkomst gesloten voor landbouwproducten. Daarbij is rekening gehouden met de gevoeligheid van bepaalde landbouwsectoren die door EU-lidstaten en landbouwers aan de orde is gesteld, verzekert de Europese Commissie. De overeenkomst "beschermt de belangen van EU-landbouwers en biedt de stabiliteit en voorspelbaarheid die Oekraïne in deze onzekere tijden nodig heeft", zei Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) maandag op een persconferentie.

Een van de afspraken is dat Oekraïne zijn normen voor landbouwproducten tegen 2028 in lijn heeft gebracht met die van de Europese Unie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om dierenwelzijn en het gebruik van pesticiden. De hoeveelheden eieren, suiker en tarwe die Oekraïne naar de EU mag exporteren gaan omhoog. Invoerrechten op landbouwproducten die EU-landen naar Oekraïne exporteren worden verlaagd of afgeschaft.

"Dit zal de exportmogelijkheden voor Europese boeren vergroten, met name in de buurlanden van Oekraïne", zei Šefčovič.

Afloop handelsvoordelen

Na de Russische inval in Oekraïne heeft de EU in juni 2022 speciale handelsvoordelen toegekend. Omdat die op 5 juni 2025 afliepen, moest een nieuw akkoord worden gesloten.

De EU-lidstaten moeten zich nog uitspreken over het voorstel van de Europese Commissie.