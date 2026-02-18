Waarom dinosaurussen wel, maar vogels niet uitstierven

Toen 66 miljoen jaar geleden de dinosaurussen uitstierven, overleefde één groep afstammelingen: de vogels. En dat kwam, omdat die dieren in tientallen miljoenen jaren tijd weer klein waren geworden. Tegenwoordig zijn er 10.000 vogelsoorten.

Daarmee is het de meest diverse groep dieren met vier ledematen ter wereld. Ooit waren dinosaurussen klein. 230 miljoen jaar geleden wogen de meesten tussen de 10 en 35 kilo. Ze waren zo groot als een gemiddelde hond.