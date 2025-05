Timmermans: kabinet hierna moet akkoord sluiten over loonstijging

DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans bepleit dat een volgend kabinet een akkoord sluit met werknemers en werkgevers en daarin een flinke salarisverhoging afspreekt. In ruil daarvoor krijgen ondernemers investeringen die de productiviteit moeten verhogen. De leider van GroenLinks-PvdA zal zijn plan donderdagavond toelichten als hij de Spiekmanlezing geeft in de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam.

De linkse politicus vindt het oneerlijk dat een steeds kleiner deel van het in Nederland verdiende geld naar salarissen gaat. Hij spreekt van een daling van 80 naar 68 cent per verdiende euro in de afgelopen dertig jaar.

Daarom moeten de lonen wat hem betreft in elk geval de komende twee jaar harder stijgen dan de inflatie. De investeringen in de economie wil Timmermans doen via een fonds van 25 miljard euro. Over een looptijd van vier jaar zou hij dat geld willen uitgeven aan "moderne spoorwegen, wetenschappelijk onderzoek en innovatie, en de verduurzaming van onze industrie".