Gauff geeft Swiatek pak slaag en bereikt finale Madrid

MADRID (ANP) - Tennisster Coco Gauff heeft de finale van het WTA-tennistoernooi van Madrid bereikt. De Amerikaanse nummer 4 van de plaatsingslijst gaf haar tegenstander, de als tweede geplaatste Iga Swiatek uit Polen, een pak slaag: 6-1 6-1.

Gauff won in de eerste set drie keer de opslagbeurt van haar tegenstander. In de tweede set liep ze met twee breaks uit naar 5-0. Op haar eerste matchpoint twee games later maakte ze het na 1 uur en 5 minuten af.

In de finale neemt Gauff het op tegen de winnares van de halve finale tussen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus en de Oekraïense Elina Svitolina.