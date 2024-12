“Wij zijn eigenlijk de aardige apen”

Voerden onze voorouders ook al voortdurend oorlog ? Waren er bloedbaden tussen verschillen groepen prehistorische mensen? Nee. Van oorsprong zijn we behoorlijk vredelievend, zegt archeoloog Harald Meller in een interview met de Suddeutsche Ziitung

Het was niet allemaal zoet en vredig, af en toe sloeg de ene mens de andere dood. "De eerste gedocumenteerde moord vond plaats in de paleolithische periode, ongeveer 430.000 jaar geleden, nabij Atapuerca in Spanje."

"Maar wat nog maar relatief kort bestaat, is oorlog. Het bestaat misschien nog maar 15.000 jaar, wat grofweg overeenkomt met ongeveer één procent van de menselijke geschiedenis . In de langste periode daarvoor, namelijk de overige 99 procent, zijn er geen sporen van collectief geweld."

Oorlog hoort niet bij de mens

Meller benadrukt dat oorlog geen natuurlijk onderdeel is van de menselijke natuur, maar eerder een culturele ontwikkeling die samenhangt met sedentaire samenlevingen en eigendom. In de vroege geschiedenis was de bevolkingsdichtheid laag en waren hulpbronnen zoals voedsel overvloedig, waardoor er weinig reden was voor conflicten. Pas met de opkomst van landbouw en sedentaire gemeenschappen ontstond er concurrentie om vruchtbare grond, wat leidde tot gewapende conflicten.

Het is volgens Harald Meller dus niet biologisch bepaald dat we elkaar als volkeren naar het leven staan. Oorlog is een anomalie in de menselijke geschiedenis en het is mogelijk is om terug te keren naar een meer vreedzame samenleving door democratieën te versterken en gelijkheid te bevorderen.

