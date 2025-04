Zit er een mega-zonneshow aan te komen? Wetenschappers ontdekken bijzondere zonnecyclus van 100 jaar

De zon lijkt de laatste tijd steeds actiever te worden en dat is geen toeval. Onderzoekers hebben ontdekt dat we mogelijk aan het begin staan van een bijzondere, tot nu toe onontdekte zonnecyclus die ongeveer honderd jaar duurt.

Normaal gesproken kent de zon een cyclus van ongeveer 11 jaar waarin ze afwisselend rustig en actief is. Maar er blijkt dus nog een langere cyclus te bestaan die deze normale ups en downs beïnvloedt. Dit was eigenlijk al langer bekend, maar wetenschappers hebben nu ontdekt dat de cyclus opnieuw is gestart.

De onderzoekers kwamen tot deze ontdekking door te kijken naar geladen deeltjes rond de aarde. Deze deeltjes zitten in een soort onzichtbare band om onze planeet, de zogeheten Van Allen-gordel. Als de zon actiever wordt, neemt het aantal deeltjes in deze gordel af. De wetenschappers zagen dat dit aantal de afgelopen twintig jaar steeg, maar nu ineens begint te dalen. Dat is een teken dat de grote cyclus opnieuw is begonnen.

Vaker noorderlicht

Als deze theorie klopt, kunnen we de komende decennia spectaculaire zonneshows verwachten. Denk daarbij aan meer noorderlicht. De zonnecyclus brengt echter ook uitdagingen voor satellieten en ruimtevaarders met zich mee. Over ongeveer vijftig jaar zou de zonneactiviteit zelfs twee keer zo sterk kunnen zijn als nu.

Niet alle wetenschappers zijn overigens overtuigd dat dit klopt. Sommigen vinden dat er meer bewijs nodig is voordat we zeker weten of deze grote zonnecyclus echt bestaat en wat de gevolgen ervan zijn. Het blijft immers zeer lastig om de zon te voorspellen, net zoals het weer op aarde niet altijd te voorspellen valt.

Voor wie zich zorgen maakt: op aarde zijn we goed beschermd tegen zonneactiviteit dankzij ons magnetisch veld. Wel moeten we rekening houden met mogelijke effecten op onze technologie.