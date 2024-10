Frankrijk lanceert ‘superflitspaal’: vijf boetes in één klap

Veel Nederlanders kennen het gevoel: je bent net terug van vakantie in Frankrijk en voor je het weet, ligt er een Franse boete op de deurmat. Vanaf 2025 wordt die kans alleen maar groter, want Frankrijk rolt een heel arsenaal aan ‘superflitspalen’ uit. En deze hypermoderne palen zijn nietsontziend: ze registreren in één keer meerdere overtredingen, tot bumperkleven aan toe.

De nieuwe generatie flitscamera’s werkt met kunstmatige intelligentie , zo melden Franse media. Dat betekent dat deze apparaten veel meer doen dan simpelweg snelheid meten of een rood licht flitsen. De AI-palen houden ook in de gaten of je je gordel draagt, je telefoon gebruikt achter het stuur, en of je genoeg afstand houdt. De controlefreak onder de flitskasten is hiermee geboren.

Stedelijk gebied

Met deze superflitspalen kan een enkele passage leiden tot een berg aan boetes , want wie op één locatie meerdere regels breekt, loopt kans op een stevig bedrag aan verkeersboetes. Al zijn de meeste van deze camera's gepland voor stedelijke gebieden, ook langs de snelweg moet je maar beter opletten.

Uit de begroting voor 2025 blijkt dat Frankrijk plannen heeft om het aantal snelheidscontroles op te schroeven naar meer dan 4100 vaste camera's, en dat er zo’n 500 van deze nieuwe hightech flitsers bijkomen.

'Massaboetemachine'

De Franse mobiliteitsclub '40 Millions d’automobilistes' is allesbehalve enthousiast over de superflitspaal. Ze noemen de flitspalen “een buitensporig middel” en stellen dat de overheid beter kan inzetten op verkeerscontroles door agenten. Want deze 'nieuwe massaboetemachine' bevordert volgens hen de veiligheid niet; het enige doel is het spekken van de staatskas.