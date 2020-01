Paus Franciscus doet aan zelfspot. Dat liet hij vandaag weer zien toen hij langs een opgewonden menigte liep. Hij zei tegen een overenthousiaste non: ‘zul je me niet bijten’? En omhelsde de vrouw toen hartelijk.

Vorige week excuseerde de paus zich, omdat hij een vasthoudende supporter op de hand sloeg om haar te dwingen hem los te laten

#PopeFrancis gives a warning before getting too close. pic.twitter.com/tE00X0lism