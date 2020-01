William treurt: “Ik heb altijd mijn arm om mijn broer heen geslagen, dat kan nu niet meer”

De hertog van Cambridge heeft zijn ‘droefheid’ uitgesproken over de verbroken band met zijn broer en het verdriet dat de koninklijke familie niet langer een ‘team’ is.

Terwijl de koningin vanmorgen vredesbesprekingen in Sandringham belegde om de burgeroorlog van de Windsors te beëindigen, onthult The Sunday Times dat Prins William heeft gezegd dat hij verdriet voelt dat hij en Prins Harry nu “afzonderlijke entiteiten” zijn en hoopt dat ze in de toekomst samen zouden kunnen optrekken.

‘Ik heb mijn hele leven mijn arm om mijn broer geslagen en dat kan ik niet meer; we zijn afzonderlijke entiteiten, ‘vertelde hij een vriend.

“Daar ben ik verdrietig om. Het enige dat we kunnen doen, en alles wat ik kan doen, is hen proberen te steunen en hopen dat de tijd komt dat we allemaal bij elkaar. Ik wil dat iedereen in het team speelt.”