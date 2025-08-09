ECONOMIE
VVD onder leiding van Yesilgoz op weg naar historische nederlaag

Politiek
door Gerard Driehuis
zaterdag, 09 augustus 2025 om 18:18
Bij de laatste verkiezing onder leiding van Mark Rutte haalde de VVD 33 zetels en daarmee was de VVD de grootste partij. Onder Rutte scoorde de VVD zelfs een keer 41 zetels. Sinds Yesilgoz het roer overnam en scherp naar rechts stuurde, zakt de VVD steeds verder in. In 2023 waren van de 33 zetels van Rutte er nog 24 over.
In de peilingen sinds de val van het kabinet scoort de VVD minder dan 20 zetels. In de peiling van De Hond van dit weekeinde zijn er nog 16 zetels over. Daarmee zakt de VVD terug naar het niveau Toxopeus in 1963. Wiegel, Nijpels, Bolkestein en Rutte bouwde sindsdien de VVD uit tot volkspartij. Maar het lijkt er op dat Yesilgoz die status in drie jaar weet te verspelen.
Ook interessant: er is volgens de peiling geen enkele rechts meerderheid, ook niet inclusief PVV, Ja21 en Baudet.
