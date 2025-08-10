ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom je jeugdherinneringen vaak niet kloppen

psychologie
door Nina van der Linden
zondag, 10 augustus 2025 om 12:31
bijgewerkt om zondag, 10 augustus 2025 om 12:32
ANP-519250990
Denk je terug aan je jeugd, dan komen er vast allerlei bijzondere momenten bovendrijven: een spreekbeurt op de lagere school, je eerste date, je favoriete leraar, misschien een uit de hand gelopen schoolfeest. Maar hoe zeker weet je dat die herinneringen echt zo zijn gebeurd?
Stel je voor: je loopt je oude leraar tegen het lijf, en die vertelt enthousiast over die ene keer dat jullie samen een prijs wonnen. Jij hebt er nul herinnering aan. Pas als er de volgende dag een foto in je inbox zit, sta je raar te kijken. Hoe kan zo’n compleet moment uit je geheugen zijn gewist?
Kinderamnesie
Volgens Mark Howe, geheugenonderzoeker aan de University of London, is dat helemaal niet zo vreemd. “De bewering dat alle ervaringen permanent in je hersenen zijn opgeslagen, wordt niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs”, zegt hij. Het verschijnsel staat bekend als 'infantiele amnesie' (kinderamnesie): de vroege kinderjaren verdwijnen simpelweg omdat je brein toen nog niet klaar was om herinneringen duurzaam op te slaan.
Pas als kinderen zelfbewust worden, veranderen ervaringen in ‘mijn’ ervaringen. Taal helpt daarbij, maar is geen garantie voor een stevig geheugen. Veel jeugdherinneringen blijven slechts fragmenten, beïnvloeden ons gedrag onbewust of worden gaandeweg vervormd tot halve fictie.
Herinneringen worden ook bijgesnoeid om ruimte te maken voor informatie die in je huidige leven relevanter is. Repressie – het bewust wegstoppen van traumatische herinneringen – vindt Howe dan ook geen noodzakelijke verklaring.
Kristalheldere herinneringen
Opvallend is de 'reminiscence bump': een piek in het aantal herinneringen uit je tienerjaren tot begin dertig. Zelfs herinneringen die we delen met anderen volgen dit patroon. Maar volgens onderzoek van Çağlayan Özdemir (2024) zijn die 'kristalheldere' momenten niet altijd betrouwbaar. Sociale en culturele verwachtingen kleuren wat we denken dat we hebben meegemaakt.
En misschien maakt dat helemaal niet uit. “Wat overblijft”, zegt Howe, “is de kern van je identiteit” – ook als die kern een beetje door je eigen geheugen is geromantiseerd.
Bron: Psychology Today

Lees ook

Deze kwal heeft geen hersens, maar wel herinneringenDeze kwal heeft geen hersens, maar wel herinneringen
Lando Norris bewaart dierbare herinneringen aan littekens op zijn neusLando Norris bewaart dierbare herinneringen aan littekens op zijn neus
Kloppen de herinneringen die we hebben of verzinnen we er zelf veel bij?Kloppen de herinneringen die we hebben of verzinnen we er zelf veel bij?
Niet alleen onze jeugdherinneringen zijn gekleurd: ons geheugen faalt al na een paar secondenNiet alleen onze jeugdherinneringen zijn gekleurd: ons geheugen faalt al na een paar seconden
Het is gelukt om bij muizen angstige herinneringen te laten verdwijnenHet is gelukt om bij muizen angstige herinneringen te laten verdwijnen
Vorig artikel

Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’

Volgend artikel

Val je meer af als je sport in de hitte?

POPULAIR NIEUWS

ANP-478871420

VVD onder leiding van Yeşilgöz op weg naar historische nederlaag

ANP-530952301

Melania Trump speelt onverwacht een steeds grotere rol in het Witte Huis

collage (76)

Drie keer per dag rijst: waarom er bijna geen dikke Japanners zijn

shutterstock_2359545129

Waarom Duitsers hard willen blijven rijden op de Autobahn

shutterstock_2632761603

Rijden in de bergen: zo gebruik je je versnellingen bij klimmen, dalen en parkeren Met tips van ANWB en bergwegen-etiquette.

59b41fc0-b68b-433c-89c0-3ec4e5e8df91_amsterdam_stad_hitte_zomer_toerist_shutterstock_224299396_750x400

Hittegolven zijn de dodelijkste weersomstandigheden in Europa: Hoe steden zich aanpassen