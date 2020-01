“George Clooney vreest voor altijd in een rolstoel te belanden”

Het gaat niet zo goed met George Clooney. Zijn rugproblemen zijn zo ernstig dat hij vreest voor altijd in een rolstoel te belanden. Een vriend van de 58-jarige steracteur vertelt aan Primo: “George is doodsbang om afhankelijk te worden van wie dan ook.”

De rugklachten van de 58-jarige steracteur begonnen al in 2005 toen hij tijdens de opnames van de film Syriana ernstig ten val kwam en zijn ruggengraat beschadigde. Een operatie bracht uiteindelijk verbetering, maar na een scooterongeluk in Italië in 2018 kwam de pijn terug. “Zelfs erger dan ooit tevoren. Soms kan George niet eens opstaan zonder steun of hulp en zijn grootste angst is vastgekluisterd te raken aan een rolstoel. Hij zou het afgrijselijk vinden afhankelijk te worden van anderen, en al helemaal van zijn vrouw Amal (41).”

De rugklachten hebben geen goede invloed op hun toch al wankele huwelijk, aldus de vriend. “Die voortdurende onderhuidse angst zorgt voor veel spanningen in hun relatie, want Amal krijgt het gevoel dat George haar niet helemaal vertrouwt en haar buiten sluit. Bovendien ergert ze zich aan zijn vrienden en zegt ze dat hij te veel drinkt. Hij van zijn kant vindt haar steeds snobistischer en zegt me altijd dat Amal zichzelf veel te serieus neemt. Er wordt trouwens ook gezegd dat hij het grootste deel van zijn fortuin van 500 miljoen dollar in veiligheid heeft gebracht, zodat Amal er bij een eventuele scheiding niet aan kan komen. Of dat waar is, weet ik niet, maar feit is wel dat George’ rugproblemen hem kreupel dreigen te maken en dat dit meteen ook het einde van zijn huwelijk zou kunnen betekenen.”