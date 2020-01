RTL Boulevard niet welkom bij fotosessie Oranjes in Lech

RTL Boulevard is eind februari niet welkom bij de jaarlijkse fotosessie van de koninklijke familie in Lech. Reden hiervoor is de publicatie van een Instagramfoto na de kerstmusical waaraan prinses Amalia meedeed, meldt het televisieprogramma woensdag in de uitzending. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is dat een schending van de mediacode. De musical werd vorige maand opgevoerd in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De pers mocht daar niet bij aanwezig zijn, maar het theater deelde wel via Instagram een kiekje van de familie vanuit de zaal. RTL Boulevard liet die bewuste foto korte tijd in een uitzending zien en dat mag volgens de Rijksvoorlichtingsdienst niet. "Ook de leden van het Koninklijk Huis hebben het recht om zich onbespied te wanen tijdens dergelijke privéomstandigheden", laat de RVD weten in een reactie. "Het tonen van de beeldopname is ons inziens een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de koning en zijn gezin." De RVD heeft daarom besloten RTL Boulevard geen uitnodiging te sturen voor de fotosessie. Royaltydeskundige Marc van der Linde is verbijsterd. "Zij brengen het naar buiten en wij laten het ook zien. En dan komt er een sanctie voor het programma, dat voor de rest nog nooit iets fout heeft gedaan. Een flinke sanctie", zegt hij. "Waar haalt de RVD het recht vandaan om dat zelf te bepalen en niet bijvoorbeeld via de rechter te laten gaan?"