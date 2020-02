D66 stelt Kamervragen na ‘regenboogbetoog’ in First Dates

De Tweede Kamerfractie van coalitiepartij D66 heeft maandag vragen gesteld aan emancipatieminister Ingrid van Engelshoven over het feit dat Friesland als enige provincie geen regenboogvlag heft. De kwestie kwam aan het rollen na een emotioneel betoog van presentator Sipke Jan Bousema in het programma First Dates van afgelopen vrijdag.

Het raakte hem diep dat 'zijn' provincie geen regenboogvlag hijst op dagen die belangrijk zijn voor de lhbti-emancipatie. Bousema kreeg maandag meer dan honderd reacties van mensen die zijn emoties begrepen.

Ook D66-parlementariër Vera Bergkamp zet grote vraagtekens bij het besluit van de provincie Friesland om de regenboogvlag te weigeren. Zij roept Van Engelshoven daarom op zich hard te maken om van Friesland "toch een regenboogprovincie' te maken. Leeuwarden is in juni de locatie waar de nationale viering van Roze Zaterdag plaatsvindt, de dag waarop lhbti's al vanaf de jaren zeventig hun emancipatie vieren.

De provincie Friesland liet maandag in een reactie weten dat de Friese vlag "inclusief genoeg is en staat voor alle inwoners van Friesland, ook de lhbti". GroenLinks, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren in Gedeputeerde Staten van Friesland gaan binnenkort opnieuw een motie ter stemming brengen waarin de komst van een regenboogvlag wordt aanbevolen.