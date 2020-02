Imanuelle Grives: ik ben geen held door aanbieden excuses

Imanuelle Grives is afgelopen week overladen met steunbetuigingen nadat ze haar verhaal over het drugsdebacle en haar depressieve gevoelens uit de doeken deed. De actrice waardeert dat enorm, maar benadrukt vrijdag op Instagram dat ze "geen held" is omdat ze haar excuses heeft aangeboden.

"Ik heb meer dan 200 berichten gekregen van mensen die zich herkenden in de depressieve en destructieve gevoelens die ik omschreef. Vele mensen hebben mij ook een hart onder de riem gestoken", schrijft Imanuelle. "Ik vind het lief dat ik zoveel steun en respect heb ontvangen vanuit allerlei hoeken. Een held ben ik niet voor het aanbieden van mijn excuses. Verder was mijn emotionele staat geen excuus!"

Volgens Imanuelle hoort het er nu eenmaal bij dat je je verontschuldigingen aanbiedt wanneer je iets verkeerds hebt gedaan. Ze accepteert ook dat ze bestraft is en vertelt dat ze ervan geleerd heeft. "Ik zal nooit meer drugs verkopen hoe erg ik er ook doorheen zit. De consequentie dat er misschien wel voor altijd het label van drugs om mij heen zal hangen, is voor mij om te dragen."

De actrice werd vorig jaar veroordeeld omdat zij drugs had gedeald op het festival Tomorrowland. Zij werd in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk, en 8000 euro boete. Grives stelde na haar aanhouding dat zij met de drugs 'oefende' voor haar rol in de film Suriname. Zij zou een drugsdealer gaan spelen.