Gordon over verslaving: “Mijn lichaam was helemaal op”

“Ik zag er niet uit. Mijn lichaam was helemaal op. Ik dacht echt dat ik aan het doodgaan was,” vertelt Gordon in een openhartig interview in een podcast van LXRY.

“Ik ben ook honderd keer gestopt, maar had er nooit echt professionele hulp voor gezocht,” vertelt de zanger en presentator die sinds acht maanden is afgekickt van alcohol en cocaïne. Omslagpunt was de GHB-verslaving van een vriend. “Een vriend was achter mijn rug aan de GHB. Toen zag ik de verloedering van de mens, die geen controle had over zijn verslaving”, aldus Gordon. ‘Ik dacht, dat doe ik ook. Nu is het klaar. Toen heb ik de telefoon gepakt en gegoogeld naar een vijfsterren-afkickkliniek.”

“De eerste drie dagen heb ik enorm gehuild. Ten eerste omdat ik ontzettend teleurgesteld was in mezelf. Na een paar dagen word je rustiger, valt het kwartje en ga je de therapieën tot je nemen,” vertelt Gordon die de afgelopen maanden zijn ups en downs veelvuldig deelde op sociale media.

Aan het eind volgt nog een kleine sneer naar René Froger: “Er is zoveel gebeurd. Hij heeft me ooit een keer op straat gezet in Marbella, omdat hij een delirium kreeg van drank.” Gordon heeft Froger al vaker beschuldigd van een drankprobleem. “Ik heb de meest afschuwelijke dingen meegemaakt, die man heeft zo’n enorm drankprobleem,” zei hij jaren geleden tegen Jeroen Pauw. “Alles en iedereen wordt verrot gescholden. Het is angstaanjagend.” René Froger heeft de aantijgingen altijd ontkend.