Netflix komt met serie over Hollandse sekslijnen

Netflix gaat een Nederlandse serie maken over de telefoonsekslijnen in de jaren tachtig. De serie, Dirty Lines, is geïnspireerd op het boek 06-Cowboys van Fred Saueressig. Het verhaal wordt geschreven door Pieter Bart Korthuis (Penoza, Vechtershart).

De serie vertelt het verhaal van de jonge zakenman Frank Stigter. Na een aantal mislukte pogingen om een eigen zaak te beginnen, ziet Frank zijn kans schoon als de nationale telefoonmaatschappij PTT betaalnummers op de markt gaat brengen. Met hulp van zijn broer en zus en enkele dubieuze investeerders begint hij het eerste telecom-seks bedrijf van Europa. Wat begint als een knullig geïmproviseerd experiment in de garage van hun ouders, ontwikkelt zich in razend tempo tot een miljoenenindustrie.

Het is nog niet duidelijk wie in de serie gaan spelen en wanneer Dirty Lines te zien zal zijn.