Waarom we ons ergeren in de trein (de top 12); en hoe we hier beter mee om kunnen gaan

Een volle coupé, een aanrijding op het spoor of wéér een seinstoring... het reizen met de trein vraagt soms flink wat van je geduld. Maar minstens zo frustrerend zijn je medepassagiers. Radar vroeg ruim 3500 treinreizigers naar hun grootste ergernissen in de trein. De resultaten zijn herkenbaar voor velen.

Van alle 3566 deelnemers aan de poll gaf maar liefst 66 procent aan zich het meest te storen aan luid bellende of pratende medereizigers. Een deelnemer verwoordde het treffend: “Waarom moet iedereen zijn hele levensverhaal delen op speakerstand?”

De top 12 van ergernissen in de trein zijn:

1. Luid bellen of praten – 66%

2. Hardop filmpjes of muziek afspelen – 40%

3. Praten in de stiltecoupé – 31%

4. Tas op de stoel laten staan bij drukte – 25%

5. Uitstappers geen voorrang geven – 22%

6. Niet opstaan voor ouderen, zwangeren of mindervaliden – 20%

7. Voeten op de bank – 20%

8. Afval niet opruimen – 18%

9. Fastfood of sterk ruikend eten – 13%

10. Heftige parfum of zweetlucht – 8%

11. Op het balkon blijven staan bij drukte – 3%

12. Grote bagage meenemen in de spits – 3%

Daarnaast noemden respondenten nog andere ergernissen, zoals nagels knippen, vapen, hoesten zonder hand voor de mond en mensen met een tweedeklaskaartje die in de eerste klas gaan zitten.

We kennen andermans verhaal niet

Waarom irriteert het gedrag van anderen ons zo snel? Volgens gedragswetenschapper Christophe Lembregts van de Erasmus Universiteit komt dat doordat we alleen onze eigen gedachten kennen, niet die van anderen. “Als ik aan het bellen ben met mijn 3-jarige dochter in de trein, dan praat ik luid. Niet om andere mensen te irriteren, maar omdat ik weet dat ze me anders niet goed verstaat”, legt hij uit. “Medereizigers kennen mijn gedachten niet. Zij hebben enkel toegang tot mijn lawaai en dat kan ze irriteren.”

We vinden het ook vervelend als onze verwachting van rust wordt verstoord, zoals in de stiltecoupé. “Als iemand hardop filmpjes afspeelt, is er op dat moment een verstoring van de gepercipieerde controle of voorspelbaarheid van de omgeving. Dat voelt niet goed voor veel mensen”, aldus Lembregts.

Zo blijf je kalm in een volle trein

Wat kun je doen als je je ergert? Lembregts geeft vijf praktische tips:

1. Spreek iemand aan – maar erken ook de mogelijke omstandigheden van de ander. Zeg bijvoorbeeld: “Ik begrijp dat je een belangrijk telefoontje voert, maar dit is de stiltecoupé.”

2. Zintuiglijke reset – zet muziek op of kijk naar buiten. Muziek helpt je hoofd minder vol te laten lopen met irritatie.

3. Als-dan-regel – train jezelf: als je je ergert, dan luister je naar een podcast of ga je iets lezen.

4. Kijk van een afstand naar jezelf – spreek over jezelf in de derde persoon: “Christophe irriteert zich.” Dat helpt je om afstand te nemen van je gevoel.

5. Verleg je referentiepunt – weet dat het druk wordt en stel je daar vooraf op in. “Als ik weet dat ik in een drukke trein ga zitten omdat de vorige is uitgevallen, dan zeg ik al tegen mezelf dat het rumoerig wordt”, vertelt Lembregts.

Mildheid

Of je nu je tas vergeet weg te halen of per ongeluk belt in de stiltecoupé: iedereen heeft wel eens zijn hoofd ergens anders. En soms zit ook jij, zonder het te merken, met stip in de top 12 van meest irritante treinreizigers. Hopelijk kun je ook dan rekenen op een beetje begrip, zoals je dat ook voor een ander hebt.