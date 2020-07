Rose McGowan: arresteer prins Andrew en Bill Clinton

De Amerikaanse actrice en activiste Rose McGowan roept op tot de arrestatie van prins Andrew en Bill Clinton. De Britse royal en de voormalige Amerikaanse president moeten volgens McGowan, die in 2017 uitgebreid in het nieuws kwam toen ze filmbaas Harvey Weinstein beschuldigde van verkrachting, voor hun rol in de Jeffrey Epstein-affaire worden aangeklaagd vanwege hun banden met de meervoudig miljonair.

"Nu Bill Clinton en prins Andrew Prince pakken", twitterde McGowan. Het bericht ging vergezeld van een foto waarop Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein en diens beste vriendin, de Britse Ghislaine Maxwell poseren. Laatstgenoemde werd onlangs door de Amerikaanse politie gearresteerd. Zij zou Epstein van meisjes hebben voorzien. McGowan heeft door de gezichten van het trio een rood kruis gezet.

Vooral prins Andrew (60) komt steeds meer in het nauw door zijn vriendschappelijke band destijds met Epstein. Zo wil de Amerikaanse justitie hem opnieuw verhoren en is Maxwell bereid te praten. De prins wil alleen schriftelijke vragen beantwoorden en weigert af te reizen naar New York.