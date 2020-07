Gerard Joling zoekt grote liefde in nieuw datingprogramma

Gerard Joling krijgt binnenkort een nieuw datingprogramma op RTL. Dat zei hij tegen De Telegraaf.

Joling is nog bezig met de deal voor het programma, waarin de zanger probeert om de liefde van zijn leven te vinden. Gerard is op zoek naar een man tussen de 35 en 60 jaar, die meegaand en zelfstandig is. De winnaar van de show gaat twee weken mee op vakantie met de 60-jarige volkszanger.

Het lijkt erop dat Joling Gaby Blaaser gaat opvolgen. Blaaser is op dit moment als The Bachelorette te zien op Videoland. Daarin zoekt de blondine ook een nieuwe liefde.