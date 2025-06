Wetenschappers weten hoe je het goud uit je smartphone kunt halen

In 2022 produceerde de mensheid maar liefst 62 miljoen ton aan elektronisch afval, een recordhoeveelheid die goed is voor ruim 1,5 miljoen vuilniswagens vol. En het eind is nog niet in zicht: in 2030 loopt dat cijfer naar verwachting op tot 82 miljoen ton. Het grootste deel van die berg – oude smartphones, laptops en ander elektronisch materiaal – wordt niet gerecycled, terwijl er waardevolle grondstoffen in zitten, zoals goud. Maar een nieuwe, milieuvriendelijke methode om dat goud terug te winnen, kan daar verandering in brengen.

Een team wetenschappers uit Australië heeft een innovatieve manier ontwikkeld om goud veilig uit e-waste én uit goudhoudend gesteente te halen. In plaats van het gebruik van giftige stoffen zoals cyanide en kwik, die in de traditionele mijnbouw nog altijd veelvuldig worden ingezet, maakt deze methode gebruik van een relatief onschuldige stof die je ook in zwembadchloor vindt: trichloorisocyanuurzuur. In combinatie met zout water verandert dit goud in een oplosbare vorm.

Het goud wordt vervolgens uit de vloeistof gehaald met een slimme vinding: een zwavelrijk polymeer dat speciaal is ontworpen om gouddeeltjes aan zich te binden. Deze stof wordt gemaakt uit elementaire zwavel, een goedkoop restproduct uit de olie-industrie, en is bovendien volledig recyclebaar. Na gebruik kan het polymeer weer worden teruggebracht tot zijn oorspronkelijke vorm, zonder verlies van grondstoffen. Dat maakt deze techniek een toonbeeld van circulaire economie.

Van mijn tot moederbord

De nieuwe methode werkt niet alleen bij erts, maar ook bij oude printplaten en ander elektronisch afval. En dat is belangrijk, want in veel landen is de groei van zogeheten 'urban mining' – het winnen van metalen uit afgedankte apparaten – dé manier om aan schaarse grondstoffen te komen zonder nieuwe mijnen te openen.

Voor kleinschalige goudmijnbouwers in ontwikkelingslanden kan deze methode bovendien een gezonder alternatief bieden voor het werken met kwik, dat nu nog massaal wordt gebruikt en extreem schadelijk is voor mens en milieu. De onderzoekers hopen daarom samen te werken met ngo’s, overheden en bedrijven om hun vondst breder toepasbaar te maken.

Hoewel de techniek nog verder getest en opgeschaald moet worden, lijkt de toekomst veelbelovend. Recyclen wordt misschien wel goud waard, letterlijk en figuurlijk.