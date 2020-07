Volleerd model: Foto van ‘rebelse’ prinses Alexia gaat de wereld over

Geen glimlach, maar een zwoele blik en een vinger die subtiel door het haar strijkt, de professionele poses van prinses Alexia (15) tijdens de fotosessies van het koninklijk huis vallen ook de rest van de wereld op. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima staat zelfs op de cover van het Argentijnse tijdschrift ‘¡Hola!’.

Het magazine is niet alleen onder de indruk van de schoonheid van Alexia, het bespreekt ook haar social mediagebruik. Zo zijn er filmpjes op TikTok waarop ze aan het dansen is met vriendinnen. Het blad noemt haar ‘rebels’ en ‘eentje om in de gaten te houden’.

Koningin Máxima sprak zich tijdens de laatste fotosessie uit over het gedrag van haar dochter. “Je kan als ouders twintig keer zeggen wat gedaan moet worden. Maar ja, dan zijn ze allemaal met elkaar en de vriendinnen en dan gaat het toch wel mis. Ze moeten de dingen ook zelf leren. Het gaat wel eens mis en daar heb je dan van geleerd.”