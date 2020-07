Marc van der linden weer thuis na ‘mysterieuze’ ziekenhuisopname

Marc van der Linden is ontslagen uit het ziekenhuis, dat meldt RTL Boulevard vrijdagavond. De royaltyverslaggever werd twee weken geleden opgenomen in het ziekenhuis, maar wat hem precies mankeerde is niet bekend.

Wat wel duidelijk is, is dat Marc dus inmiddels weer thuis is en daar aan het bijkomen is van zijn ziekenhuisopname. Volgens zijn werkgever wil hij zo snel mogelijk weer achter de desk van RTL Boulevard aanschuiven.

De afgelopen tijd werd het gemis van Marc opgevangen door Justine Marcella, hoofdredacteur van het tijdschrift Vorsten. RTL benadrukte eerder al dat zij niet de definitieve vervanger van Marc was. "Justine is naast Marc één van onze royaltydeskundigen. We zijn het royalty-eam aan het uitbreiden, zoals we ook meer deskundigen hebben op het gebied van bijvoorbeeld Lifestyle en Crime."