Broer Yvon Jaspers heeft relatie met deelneemster Boer Zoekt Vrouw

Yvon Jaspers heeft haar broer succesvol weten te koppelen aan Froukje Kooter, de vrouw die in het afgelopen seizoen van Boer Zoekt Vrouw het hart niet wist te veroveren van zorgboer Jan. Ze heeft toch liefdesgeluk gevonden, maar dan bij Willem, de broer van de BZV-presentatrice. Dat bevestigt KRO-NCRV.

Froukje (27) deed mee aan de logeerweek bij boer Jan, maar die stuurde haar als eerste naar huis. Uiteindelijk koos hij Nienke. Yvon Jaspers zou nadien contact hebben gehouden met Froukje, die ze wel bij haar broer vond passen, schrijft roddelblad Privé. Het stel is momenteel samen op vakantie. “Het is allemaal nog pril, maar we kunnen zeggen dat het erg goed voelt. We genieten ook erg van onze vakantie’’, laat het kersverse koppel weten.

Froukje houdt van mannen die tegengas geven en met wie ze een goed gesprek kan voeren, liet ze eerder al weten. Ook vindt ze gelijkheid belangrijk. “Relaties waarin de vrouw kookt en strijkt en de man alleen het vuilnis buitenzet, ik denk dat dat niet aan mij besteed is.’’