KRO-NCRV en Anita Witzier komen met ‘Utopia met boeren’

KRO-NCRV komt komend voorjaar met de realityserie Nieuwe Boeren. De presentatie is in handen van Anita Witzier. Een woordvoerder heeft een bericht hierover van AD bevestigd.

Nieuwe Boeren wordt opgenomen op en rondom een verbouwde boerderij in Twente. Het wordt een "Utopia met boeren" waarin twaalf onbekenden een maand lang "terug naar de basis gaan, weg van alle hectiek". De deelnemers moeten het zien te rooien zonder stromend water of elektriciteit. Zij moeten water halen uit een put en op de boerderij zonder moderne gemakken proberen te overleven.

De omroep werkt voor het programma samen met museumboerderij Wendezoele uit Ambt Delden. De opnames gaan in september van start. KRO-NCRV hoopt met de nieuwe serie over boeren een nieuwe hit in huis te halen, na megasucces Boer zoekt vrouw.