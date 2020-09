Zendaya jongste Emmy-winnares beste actrice in dramaserie

Hoewel ze behoorlijk wat competitie had, is het Zendaya gelukt om de Emmy Award voor Lead Actress In A Drama Series in de wacht te slepen. Ze won de prestigieuze prijs voor haar rol in de serie Euphoria. De 24-jarige actrice is hiermee de jongste winnares ooit in deze categorie. Dit meldt Deadline.

Zendaya nam het op tegen Jennifer Aniston, Olivia Colman, Laura Linney, Sandra Oh en de winnares van vorig jaar Jodie Comer. Ze speelde de rol van Rue, een tiener met veel problemen die verslaafd is aan drugs.

"Het is een vreemde tijd om zoiets als dit te vieren, maar wat ik graag aan jonge mensen wil overbrengen is dat er hoop is. Ook al doet de serie waarin ik speel daar misschien niet altijd aan denken."