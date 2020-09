Maakt pijnlijke verspreking bekend wie de Mol is?

Het is ongetwijfeld niet gemakkelijk om de Mol te zijn in Wie is de Mol? Te allen tijde moet je op je woorden letten en je pokerface bewaren. Het lijkt er een beetje op dat dit de Mol van het huidige seizoen niet helemaal gelukt is. Tijdens een opdracht die zaterdagavond werd uitgesproken, heeft ze zich mogelijk versproken. Pas op spoilers…

Als de deelnemers een koffer met geld moeten volgen op een plein blijkt de opdracht uiteindelijk te gaan om drie oud-Mollen die daar ook rond liepen. De vraag aan de deelnemers was of ze hen hadden herkend. Dat bleek niet het geval. Nikkie de Jager noemt echter een paar namen, waaronder die van Rob. Alleen: de opnames waren in november vorig jaar, toen nog helemaal niet bekend was dat Rob de Mol was.

Zij kan dat alleen weten als ze zelf de Mol is en ter voorbereiding contact had met andere Mollen, maar laten we hopen dat er een andere verklaring is. Dat ze gewoon maar wat namen riep.