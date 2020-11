Milieu Centraal kritisch op Lubach: warmtepomp levert wel klimaatwinst op

Volgens Milieu Centraal is het jammer dat Arjen Lubach in Zondag met Lubach suggereerde dat een warmtepomp met het huidige aanbod van grijs-groene stroom geen klimaatwinst oplevert. Een woordvoerder van de voorlichtingsorganisatie zegt dat Lubach wel een punt heeft met zijn pleidooi om werk te maken van het beter isoleren van huizen met een laag energielabel.

Warmtepompen zijn door hun energiezuinigheid nu al beter voor het klimaat dan een cv-ketel op aardgas, en hoe groener de stroom hoe groter het klimaatvoordeel, laat Milieu Centraal weten. Het is ook helemaal niet de bedoeling dat alle slecht geïsoleerde huizen meteen een warmtepomp of warmtenet krijgen. Huizen moeten eerst goed geïsoleerd zijn. Pas dan kun je kijken naar de laatste stap; de CV-ketel de deur uit en een alternatief installeren voor warmte in huis.

"Het zal zeker niet zo zijn dat alle woningen in Nederland een eigen warmtepomp krijgen", voegt de woordvoerder daaraan toe. "Zeker in oude wijken zal de gemeente zorgen voor centrale voorzieningen voor verwarming en water. Dat kan bijvoorbeeld via een warmtenet en daar zijn op termijn duurzame mogelijkheden voor."

In de uitzending zei Lubach dat het verstandiger is om huizen met een slecht energielabel eerst aan te pakken. Dat levert volgens de presentator de meeste winst op. Milieu Centraal geeft hem gelijk en zegt dat daar nu al veel werk van wordt gemaakt. Het bedrag van 25.000 tot 30.000 euro dat in de uitzending werd genoemd om een woning te isoleren, is volgens Milieu Centraal inclusief warmtepomp. Een woning isoleren hoeft echter niet zo duur te zijn. Milieu Centraal vindt het jammer dat Lubach de nadruk heeft gelegd op het idee dat iedereen meteen aan de waterpomp moet. "Daarmee creëert hij, misschien wel onbedoeld, weerstand tegen de energietransitie."