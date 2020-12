Mark Rutte is niet bewust op zoek naar relatie

Premier Mark Rutte is helemaal niet bezig met een relatie. Hij mist geen vrouw in zijn leven en is ook niet op zoek, zo vertelde hij zondag in Linda's Wintermaand op SBS6.

"Dingen lopen zoals ze lopen. Ik heb ontzettend leuke vrienden en wie weet zit ik op een gegeven moment hand in hand op de bank. Dat kan een keer en als dat gebeurt zien we het ook wel weer. Ik pak het leven ook een beetje zoals het komt", zei Rutte nuchter.

Presentatrice Linda de Mol vroeg zich vervolgens af of het single zijn een bewuste keuze is. Volgens haar vinden hartstikke veel vrouwen hem leuk.

"Ik ben ook niet zo makkelijk hoor. Pfew", reageerde Rutte daar lachend op. "Daar moeten we een aparte uitzending aan wijden. Ik ben een vrij Haags jongetje en ik wil gewoon mijn gang kunnen gaan. Maar je weet nooit hoe het loopt."

Rutte zegt open te staan voor alles. Maar, zo zei hij, "er hoeven niet meteen brieven worden gestuurd".