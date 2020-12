Paul McCartney: George Harrison ‘woont’ in de boom in mijn tuin

Sir Paul McCartney heeft onthuld dat hij tegen een boom op zijn landgoed praat, omdat hij in de overtuiging is dat deze wordt bewoond door de geest van zijn goede vriend en Beatles-collega George Harrisson. Dat deelt de zanger met het Amerikaanse radiostation NPR.

De 78-jarige Paul zegt dat George, die in 2001 op 58-jarige leeftijd overleed, een gigantische spar op zijn landgoed is 'binnengegaan'. De boom was ooit een cadeau van George aan Paul. "George hield van tuinieren, hij was een zeer goede hovenier, dus hij gaf me een boom als cadeau."

De grote zilverspar bevindt zich bij de toegangspoort van zijn landgoed en wordt trouw begroet door Paul. "Ik stap dan uit de auto, sluit het hek, kijk omhoog naar de boom en zeg: 'Hallo George'. Daar is hij, sterk aan het groeien."

Tegen bomen praten is niet het enige waar Paul zich mee bezig houdt tijdens het coronajaar. De muzikant heeft zich de afgelopen periode gestort op nieuwe muziek, en met goed resultaat. Zijn nieuwe album, McCartney III besteeg maandag de eerste plek van de Billboard-hitlijst.