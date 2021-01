Kim Feenstra vindt coronacampagne ‘Kaa Uu Tee’

Kim Feenstra steekt haar mening over het coronabeleid niet onder stoelen of banken. Het model noemt de campagne rondom de pandemie "KAA UU TEE" en wil graag eens een kop koffie drinken met Diederik Gommers om hem "het hemd van je lijf" te vragen.

Feenstra noemde de campagne zondag op haar Instagram al een "brainwash". In die campagne wordt opgeroepen je te laten vaccineren, zodat iedereen straks meer vrijheid heeft. "Want als je je niet zou willen laten vaccineren? Mag je dan straks minder meedoen aan je oude leven voor corona?"

Het model is nog niet klaar met haar verhaal, want zondagavond reageert ze nogmaals op alle kritiek die ze kreeg op haar bericht. "Ik begrijp niet zo goed waarom je hier geen vraag over kan stellen of iets van kan vinden zonder dat je meteen 'hersenloos' een 'complotgek' wordt genoemd of 'schijt' hebt aan de maatregelen en wilt dat alle mensen dood gaan", schrijft ze. "Seriously?"

Daarom roept Feenstra de overheid op om de mensen beter te informeren over het vaccin. "Maar als je 'bekend' bent moet je je mond houden. Vooral als je ook nog model bent. Zucht."