Bookmakers: Malta en Zwitserland strijden om songfestivaltitel

Destiny Chukunyere zou zomaar eens de allereerste kunnen worden die zowel het Junior Songfestival als het Eurovisie Songfestival op haar naam schrijft. De Maltese winnares van de junioreditie van 2015 is maandag, precies twee maanden voor de grote finale in Rotterdam, favoriet bij de bookmakers.

Sinds de 18-jarige Destiny vorige week haar nummer Je Me Casse lanceerde, stegen haar kansen aanzienlijk en mengde zich bij de topfavorieten. Sinds zondag staat de zangeres bovenaan. Volgens de wedkantoren heeft ze een winkans van 16 procent.

De vorige nummer 1, de Zwitserse inzending Tout l'Univers van Gjon's Tears, staat nu tweede met vijftien procent. Ook Frankrijk (10 procent), Bulgarije (8 procent) en Italië (7 procent) doen volgens de bookmakers nog serieus mee om de winst.

In een tweede Nederlandse overwinning op rij hebben de 'bookies' geen vertrouwen. Jeangu Macrooy bungelt met zijn single Birth of a New Age op de 29e plaats in de achterhoede. De Nederlands-Griekse zangeres Stefania, die namens Griekenland meedoet, staat met haar nummer Last Dance op plek 15.