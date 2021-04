Gerard Joling: ik ben geen vriend van Thierry Baudet

Gerard Joling is niet bevriend met Forum voor Democratie-politicus Thierry Baudet ondanks de vele vriendschappelijke foto's die regelmatig op sociale media voorbij komen. "Hij is gewoon een kennis", benadrukte de zanger en presentator in het SBS6-programma Hoge Bomen.

"Ik heb een paar keer met hem gezongen, want hij speelt ook piano. En sindsdien drinken we af en toe een wijntje", zei Gerard. Volgens hem heeft dat ook "niets te maken" met zijn politieke voorkeur. "Ik ben het met heel veel dingen met hem eens maar ook heel veel niet. En ik heb de laatste paar jaar wel geleerd dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Je wordt zo ergens neergezet en daar moet je voor uitkijken."

Gerard sprak ook kort over zijn band met Gordon. De twee zijn de laatste jaren uit elkaar gegroeid. "Ik heb helemaal niet zo'n geweldige relatie met hem vriendschappelijk maar ik haat hem ook niet of zo", aldus Gerard.

Biografie

De zanger herhaalde in de uitzending ook zijn wens om nog eens een biografie over zijn leven te pennen. Daarin wil hij al zijn geheimen bekendmaken, zei Gerard nadat Hoge Bomen-presentator Jeroen van der Boom hem confronteerde met oude berichten waarin werd geschreven dat Gerard met 4500 mensen het bed zou hebben gedeeld.

"Daar zaten ook politici tussen ja, dat is echt zo. Dat gaan de mensen nog wel een keer lezen, dat ga ik nu nog niet vertellen." Het boek komt niet vol schandalen te staan, vervolgde Gerard. "Maar ik wil wel dat het verkoopt. Er zijn nog zo veel dingen die mensen niet van mij weten."