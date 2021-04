Meghan keek thuis naar uitvaart Philip

Meghan keek thuis naar de uitvaart van prins Philip op televisie, zo laat Fox News weten. De vrouw van prins Harry kon niet bij de ceremonie in Engeland zijn, omdat ze hoogzwanger is. Op advies van de dokter kon ze daarom niet vliegen.

Eerder deze week reisde Harry wel naar Engeland om de begrafenis van zijn opa bij te wonen. Daar zou hij ook voor het eerst sinds ongeveer een jaar zijn familie weer zien. Aan het begin van de dienst hielden Harry en zijn broer William nog enige afstand, maar na afloop liepen ze samen met Williams vrouw Catherine pratend de kapel uit.

De relatie tussen Harry en William is al een tijd niet goed. In het interview met Oprah Winfrey vertelden Harry en Meghan dat zij zich niet gesteund voelden door broer William. Toch vertelde Harry toen wel vertrouwen te hebben in een goede toekomst tussen hen.

Prins Philip, echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, overleed vorige week vrijdag op 99-jarige leeftijd.