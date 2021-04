Henk Krol wordt TV-ster (hoopt hij)

Henk Krol heeft samen met zijn partner een pand met 15 kamers gekocht waar zijn Bed and Breakfast komt.

In Privé: "Wij zijn van plan om er een zogenoemd thema- of designhotel van te maken. Zo krijgt elke kamer een andere sfeer en naam. Bijvoorbeeld de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Maar, omdat ik ben benoemd tot ereburger van Taiwan, komt er ook een Taiwanese kamer. Uiteraard zal ook een Theaterkamer niet ontbreken, want ik heb immers lange tijd meegewerkt aan het TROS-radioprogramma Coulissen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En nu we het toch over media hebben... ik ben benaderd door een televisieproductiemaatschappij die een reallifesoap wil opnemen in onze B&B.”

„Het is de bedoeling dat ik daar bekendheden ga ontvangen en interviewen. De opzet is een soort Villa Felderhof. Die plannen zijn we nu aan het uitwerken, daar gaan jullie later meer over horen.”