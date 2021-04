Waarom de moeders van Moederhart helemaal niet beter zijn voor hun kinderen

De moeders van de stichting Moederhart keren zich tegen de coronamaatregelen, niet voor zichzelf, maar voor hun kinderen. Maar die maatregelen hoeven helemaal niet zo erg te zijn voor kinderen, legt een hoogleraar in Trouw uit.

Moederhart verzet zich tegen de coronamaatregelen, maar is bijvoorbeeld ook tegen vaccinatie. Verschillende aanhangers beweren bijvoorbeeld op Instagram dat hun menstruatie uitblijft, omdat ánderen zich hebben laten vaccineren.

Bij Moederhart zijn diverse bekende moeders aangesloten, zoals Lieke van Lexmond (van de maankalenders), Doutzen Kroes (die zelf onderzoek deed naar corona), Fajah Lourens (wiens leven draait om haar eigen killerbody) en Victoria Koblenko (die overstag ging toen ze merkte dat geen van haar vrienden corona kreeg). Zij vinden samen met een groot aantal andere moeders dat de coronamaatregelen slecht zijn voor hun kinderen.

Maar dat ligt er volgens hoogleraar preventieve jeugdhulp en opvoeding Geertjan Overbeek (Universiteit van Amsterdam) maar aan hoe je ermee omgaat. “Als ze zich zelf heel angstig en bezorgd opstellen, dan zal dat overslaan op hun kinderen”, zegt hij in Trouw. “Maar als ze het uitleggen als een maatregel die we gebruiken om elkaar veilig te houden, dan zullen kinderen daar minder last van hebben.”

Hij legt uit dat kinderen enorm flexibel zijn. “Veel flexibeler dan volwassenen. Dus als je als ouder aangeeft dat afstand houden tijdelijk is, zullen kinderen dat later weer vergeten. Kinderen kunnen zich van nature snel aanpassen aan veranderingen in hun sociale omgeving.”

De moeders hoeven zich dus geen zorgen te maken, ook niet dat gevaccineerde mensen hen schade toebrengen. Het is eerder andersom: doordat zij zich niet laten vaccineren, brengen ze andere mensen schade toe.